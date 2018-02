Raadsleden verbaasd over 'jihadpreek' in Hoornse moskee

HOORN - Raadsleden reageren geschrokken en verbaasd op het bericht van De Telegraaf dat er gisterenavond een jihadpreek zou zijn voorgedragen in de moskee aan de Vredehofstraat in Hoorn. De Telegraaf zegt 'een door Turkije gedicteerde jihadpreek over jihad en martelaarschap' op audio te hebben. "Ik dacht dit kan niet waar zijn."

Op de geluidsopname van De Telegraaf zouden teksten worden uitgesproken als: "Onze soldaten laten aan de hele wereld zien dat wij zonder twijfel alles opofferen om ons geloof, vlag en land te beschermen. (...) Iedere zoon van ons land die in de kracht van zijn leven de zoete nectar van het martelaarschap drinkt, schreeuwt ons dit toe."

Sociaal Hoorn Raadslid Kholoud Al Mobayed schrok toen zij het artikel las. Het Syrische raadslid kent de Turkse moskee van onder meer werkbezoeken. "Het bestuur van de moskee is een voorbeeld van een open bestuur", aldus Al Mobayed, die vertelt dat er in de moskee vaak activiteiten voor buurtbewoners en kinderen worden organiseerd. "Ik dacht dit kan niet waar zijn."

Een fabeltje

Fractie Tijdelijke Socialisten is verrast, maar zegt de berichtgeving wel serieus te nemen. "Ik vraag me af of deze preek ook in andere moskeeën heeft plaatsgevonden", vertelt fractievoorzitter Mathé van Stralen. Alex van der Kleij van Hoorns Belang denkt dat het gaat om 'een fabeltje'.

Fractie Tonnaer is stelliger en neemt de berichtgeving van De Telegraaf 'totaal niet serieus'. "Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat een imam niet zoiets roept", reageert Levent Helelespe, die vorige week zaterdag met zijn partij een werkbezoek bracht aan de moskee. De raadsleden hopen dinsdag tijdens de raadsvergadering meer duidelijkheid te krijgen van de burgemeester over wat er precies is gepreekt.

Op verzoek van NH Nieuws reageerde burgemeester Jan Nieuwenburg vandaag alvast schriftelijk: "Als dit inderdaad is gebeurd, dan is dat zeer ernstig. Maar we moeten nu eerst de feiten op tafel krijgen. Op basis daarvan bepalen we of en welk vervolg we hieraan moeten geven. We gaan in ieder geval op zeer korte termijn in gesprek met het moskeebestuur."

Reactie moskeebestuur

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) reageerde gisteren in een persbericht en noemt de berichtgeving 'pertinent onjuist'. Het ISN zegt dat er geen jihadpreek is gegeven. "Indien er binnen één van onze moskeeën een andere vrijdagpreek is voorgedragen, dan is dat de keuze geweest van de lokale moskee, niet van ISN." Het lokale moskeebestuur was vandaag zichtbaar boos om de beschuldigingen en vertelt aan de NH Nieuws-verslaggever Annabelle Zandbergen dat de berichtgeving niet juist is.