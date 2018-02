Deel dit artikel:











Flinke uitslaande brand in Amsterdams appartement

AMSTERDAM - (AT5) In een appartement in de Kinderdijkstraat in Amsterdam is zaterdagavond brand uitgebroken.

De brand brak, door nog onbekende oorzaak, uit in een appartement op de bovenste etage. De brandweer laat weten dat de bewoners zelf tijdig het pand hebben kunnen verlaten. Ze zijn beiden nagekeken door ambulancepersoneel, één van hen is naar een ziekenhuis overgebracht.



Rond 21.40 uur was het vuur onder controle. De straat is enige tijd afgezet geweest.