AZ speelt met NAC in Breda en wint met 3-1

ALKMAAR - BREDA AZ moest in de uitwedstrijd tegen NAC even wakker geschud worden, maar na een kans van Te Vrede na vijf minuten spelen, controleerde AZ het duel. De ploeg kreeg kans op kans in het sfeervolle Rat Verlegh Stadion en via 0-1 bij de rust werd het uiteindelijk 1-3. De doelpunten werden gemaakt door Alireza Jahanbakhsh, Guus Til en Mats Seuntjens. Umar Sadiq scoorde voor NAC.

AZ moest even schrikken in de vijfde minuut toen Mitchell Te Vrede keeper Marco Bizot tot een redding dwong. Daarna was AZ veruit de betere en speelde de ploeg van John van den Brom met NAC. Dat leverde een hoop kansen op voor de Alkmaarders. Uit een van die kansen zorgde Alireza Jahanbakhsh na ruim een half uur spelen voor de 0-1. Op aangeven van Wout Weghorst schoot hij de bal hard in het dak van het doel van keeper Nigel Bertrams.

Veel kansen

AZ kreeg veel meer kansen, maar zoals in veel voorgaande wedstrijden verzuimde de ploeg die kansen om te zetten in doelpunten. Toch bleef het opletten want op slag van rust scoorde Thierry Ambrose bijna, maar het was buitenspel. Ambrose kwam hard in botsing met keeper Bizot en de aanvaller keerde na de rust niet terug.

Til 0-2

Bij de eerste de beste aanval van AZ in de tweede helft schoot Guus Til de 0-2 binnen uit een counter. De keeper kon er niets meer aan doen omdat de bal van richting werd veranderd door een verdediger. Aan de 0-3 kon de keeper wel wat doen. Het schot van Mats Seuntjens van grote afstand zeilde zo in het doel in de 52e minuut.

Jahanbakhsh probeerde het na een uur spelen ook maar eens van afstand, maar deze keer pakte Bertrams de bal wel.

Return Vlaar

De laatste tien minuten mocht Ron Vlaar na lang blessureleed zijn rentree maken. Vorige week doorstond hij de test bij Jong AZ goed. Hij speelde daar een uur mee.

1-3 Sidiq

Met nog vijf minuten te gaan scoorde Umar Sidiq dan toch nog voor NAC. Zijn kopbal werd door doelman Marco Bizot nog tegengehouden, maar in de rebound scoorde de Nigeriaan alsog. Die goal deed de hoop bij NAC herleven en ook het thuispubiek kreeg er weer zin in en ging nog een keer achter de ploeg staan.

Supporter op het veld

In de extra tijd zorgde een supporter nog voor wat opschudding door het veld op te komen. Hij werd door spelers en stewards weggeleid. Waarschijnlijk is het voorlopig de laatste keer geweest dat hij in het stadion was.

In de slotseconden werd het ook nog bijna 2-3, maar de lat voorkwam dat bij een schot van Sidiq.

Derde

Door de winst blijft AZ op de derde plek staan met 50 punten uit 24 wedstrijden. Vier punten minder dan Ajax, maar de Amsterdammers moeten zondag nog de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle spelen.

Opstelling NAC Breda: Bertrams; Verschueren, Mets, Meijers, Angelino; Schoofs, El Allouchi, García, Vloet (Agyepong/72); Te Vrede (Sadiq/61), Ambrose (Korte/46).

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos (Vlaar/80), Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til (v.Overeem/57), Seuntjens; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi (Bel Hassani/72).