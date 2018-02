Te koop via Marktplaats: tamme strontvlieg Fredje

BREEZAND - Geoffrey uit de gemeente Breezand plaatste gister geen normale gebruikte cd's, elpee's of een tweedehands auto op Marktplaats, maar een tamme vlieg. Het gaat om het diertje Fredje, 13 maanden oud en 6 millimeter lang. Hij moet het huis van zijn baasje verlaten wegens 'ruimtegebrek'.

In de advertentietekst is verder te lezen dat Fredje het heerlijk vindt om een stukje te wandelen of "om 2 minuten tegen de luchtstroming van de ventilator aan te vliegen." Hij is ook makkelijk te onderhouden, hij drinkt enkel 'vocht van de ramen' en eet het liefst 'dunne of klonterige stukjes poep'.

Geoffrey sluit zijn advertentie af met de woorden: "Het liefst breng ik hem bij mensen die bekend zijn met strontvliegen, want ik breng Fredje niet bij de eerste de beste".

Goudmijn

De biedingen op het vrijgekomen huisdier begonnen bij een bescheiden zes euro, maar inmiddels is er al meer dan vijf miljoen euro geboden voor de huisvlieg. Wie ook een bod wil doen op deze merkwaardige Marktplaatsadvertentie, kan dat doen via deze advertentie.