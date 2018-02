Henk maakt papieren maquettes: "Mijn vrouw hoopt dat ik vooral kleine gebouwtjes bouw"

AMSTELVEEN - Henk van Heezick uit Amstelveen is ongeveer vier jaar geleden bevlogen door het bouwen van papieren maquettes. Toen hij zich ging verdiepen in de Amsterdamse School, kwam deze 'uit de hand gelopen' hobby er vanzelf bij. "Op een gegeven moment denk je van: 'Nou, dan ga ik het echt bouwen', en dan worden het dit soort gebouwen."

Het hele huis van Henk staat vol met papieren maquettes. Er zijn vooral nooit gebouwde ontwerpen van architecten in papier terug te vinden. "Soms doe ik dat (niet-bestaande ontwerpen bouwen, red.), omdat ik het dan toch wel hele mooie gebouwen vindt", vertelt Henk aan NH Nieuws. Zo heeft hij een versie van het Rijksmuseum in Amsterdam nagebouwd: precies zoals het toen was ontworpen.

De hobby heeft geleidelijk het hele huis overgenomen. "Mijn vrouw hoopt ook dat ik veel kleine gebouwtjes bouw", lacht Henk. Maar zijn vrouw, Alice, kan er niet altijd om lachen. "Mijn dochter wilde een nieuw bed", vertelt Alice. "Dus dat heeft hij toen gebouwd. En dat is helemaal op maat gemaakt zodat daar onder ook schaalmodellen kunnen staan. Het staat eigenlijk overal."

Niet voor de poes

Een wake-up call kreeg Henk toen het de kat des huizes ineens teveel werd. "ik had een opdracht om vijftien huizen in een maand te bouwen. Ik heb toen zoveel lijm gebruikt dat de kat omviel. Hij heeft het wel overleefd."