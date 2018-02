Deel dit artikel:











Til kan starten bij AZ in Breda tegen NAC Foto: Pro Shots / Thomas Bakker

ALKMAAR - BREDA John van den Brom kan vanavond rekenen op Guus Til in de uitwedstrijd tegen NAC. Teun Koopmeiners is niet van de partij. Hij is ziek en wordt vervangen door Mats Seuntjens.

Til was nog een vraagteken bij de Alkmaarders, omdat hij vrijdag de laatste training voortijdig verliet met liesklachten. Oussama Idrissi is voldoende hersteld om te kunnen starten en verder staan de bekende spelers op het veld. De aftrap van het duel in het Rat Verlegh Satdion is om 19.45 uur. NH Sport doet vanaf 19.00 uur verslag op de radio. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Seuntjens; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi Opstelling NAC Breda: Bertrams: Mets, Verschueren, El Allouchi, Ambrose, Vloer, Meijers, Gracía, Schoofs, Te Vrede, Angelino.