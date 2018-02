Tweede ritzege Groenewegen in de Algarve

Groenewegen had ook al de openingsrit in de Portugese etappekoers gewonnen. De sprinter van LottoNL-Jumbo staat nu op drie overwinningen dit jaar, nadat hij in de Ronde van Dubai ook al had toegeslagen.

In de slotfase sprongen drie rijders weg. Met behulp van de ploeggenoten van Groenewegen werde de vluchters twee kilometer voor de meet ingelopen. Groenewegen werd gelanceerd door Amund Grøndahl Jansen en Timo Roosen en maakte het werk van zijn ploeggenoten met nog tweehonderd meter te gaan vakkundig af. De Italiaan Matteo Pelucchi eindigde op gepaste afstand als tweede, John Degenkolb uit Duitsland werd derde.

De Brit Geraint Thomas behield de leiderstrui. Zondag valt de beslissing, in een heuvelachtige rit naar Malhão. Thomas won de Ronde van de Algarve al in 2015 en 2016.