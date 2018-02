Deel dit artikel:











Zilver voor Samuel op 60 meter bij NK indoor Foto: ANP/Olaf Kraak

AMSTERDAM - APELDOORN Jamile Samuel is bij het NK indooor in het Omnisport van Apeldoorn tweede geworden op het koningsnummer, de 60 meter. De titel was met 7,09 seconden voor de achtste keer voor Dafne Schippers. De Amsterdamse Samuel pakte het zilver in 7,17 en het brons ging naar Naomi Sedney in 7,22.

Schippers, de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, wil begin maart bij het WK in Birmingham een gooi doen naar de wereldtitel op de 60 meter. Twee jaar geleden in het Amerikaanse Portland veroverde ze het zilver op de kortste sprintafstand. Er zijn al vier atletes die aan de limiet voor het WK indoor hebben voldaan, terwijl er maar twee mogen uitkomen in Birmingham. Die twee zijn plekken zijn voor Schippers en Samuel.