HFC verliest van De Dijk, AFC speelt gelijk tegen Rijnsburgse Boys Foto: Pro Shots/Jeroen Schreur

AMSTERDAM - HAARLEM Koninklijke HFC kon thuis het gat in de defensie van De Dijk maar moeilijk vinden en de Amsterdammers loerden met succes op de counter. Hoewel HFC de zege verdiende won De Dijk met 2-1 in Haarlem. AFC pakte een punt tegen de nummer zeven van de ranglijst, Rijnsburgse Boys. Het inbrengen van Malcolm Esajas in de 81e minuut bleek een gouden greep van trainer André Wetzel, want drie minuten later scoorde Esajas de gelijkmaker.

HFC - De Dijk

17’ 0-1 Lars Raaijen

37’ 1-1 Gertjan Tamerus

81' 1-2 Harry Zwarthoed HFC blijft ondanks het verlies negende met 29 punten uit 20 wedstrijden. De Dijk steeg een plekje en staat nu veertiende met 21 punten uit 20 duels. Opstelling HFC: v.Rossum; Hols, Boer, Wilffert, Morgan (Volkert/58); Noordmans, Castien (v.Soest/80), de Visser; Sterling (v.d.Broek/73), Tamerus, v.Son Opstelling De Dijk: n.b. AFC – Rijnsburgse Boys 1-1

78’ 0-1 Joël Tillema

84’ 1-1 Malcolm Esajas AFC schiet weinig op met een punt en blijft op de zestiende plek staan met 19 punten uit 21 duels. Rijnsbugse Boys lijft zevende. Opstelling AFC: Potveer, Willemsen, Rietveld (Esajas/81), Kwee, Richard, Grootfaam, Jansen, Hoek (v.d.Brink/56), Jesse, Van den Houten, Ignacio Opstelling Rijnsburgse Boys: Van Nieuwkoop, Gielisse, Artien, Prijs, Strooker, Goeman, Tillema, Opoku, Parami (Hudepohl/77), Serbony, Halman