Jongetje krijgt middag van zijn leven na aanrijding met auto Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol

HUIZEN - Een jongetje uit Huizen had vandaag een geluk bij een ongeluk. Hij werd aangereden door een parkerende bestuurder. Toen echter bleek dat hij geen ernstige verwondingen had, mocht hij als pleister tegen de schrik de politiesirenes laten loeien, op de politiemotor zitten en een traumabeer in zijn armen sluiten.

Rond 13.45 uur was een automobilist op de Lis bezig met indraaien, toen het jongetje ineens de hoek om kwam gerend. Zonder goed op te letten, botste hij zo tegen de achteruitrijdende auto. Speelkwartier

Enkel wat schaafwonden waren het gevolg van de valpartij. De politie en ambulancediensten zijn ter plaatste gekomen en hebben het kleine mannetje getroost, door hem even met de politievoertuigen te laten spelen.