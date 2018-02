Deel dit artikel:











Auto knalt op zijn kant tegen boom: drie inzittenden gewond Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Op de Provincialeweg in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagmiddag een auto door onbekende oorzaak tegen een boom belandt. Bij het ongeluk raakten drie van de vier inzittenden gewond. De politie vermoedt dat er alcohol of drugs in het spel zijn.

Het trio is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De politie hoopt hiervoor getuigen te spreken.



In verband met het ongeval was de weg tussen 12.45 en 14.30 afgesloten. Inmiddels zijn alle rijbanen weer vrijgegeven.