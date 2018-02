Bel Hassani: "Ik wil niet gezien worden als een miskoop"

ZAANSTAD - ALKMAAR Tegen NAC Breda zit Iliass Bel Hassani zaterdagavond weer op de bank. Geen basisplaats en dat doet hem pijn, maar na zijn invalbeurt vorig weekend tegen VVV Venlo is hij weer een stuk opgewekter. "Ik had het niet verwacht dat ik zo dicht bij de groep zat."

Bel Hassani tekende in de zomer van 2016 een contract bij AZ. De oud-Heraclied speelde vorig seizoen nog regelmatig, maar dit seizoen viel hij pas twee keer in. De technische middenvelder kreeg eerder dit seizoen ook te horen dat hij op zoek mocht naar een andere club. "Voor mij was het heel simpel. Ik wilde niet weggaan. Ik wil niet gezien worden als een miskoop."

Blij met invalbeurt

Bel Hassani trainde eerder dit seizoen apart van de groep en zat daardoor ook vaak niet bij de selectie. "Ik heb het best wel moeilijk gehad. Er werd heel weinig met mij gesproken. Ik had daardoor geen idee wat ik moest doen om uiteindelijk wel in beeld te komen. Ik ben blij dat ik de laatste wedstrijd mocht invallen."

Trotse Rotterdammer

"Ik ben een trotse Rotterdammer en wij Rotterdammers geven niet zo snel op. Ik blijf doorgaan tot de laatste snik. Ik heb het gevoel dat ik nog belangrijk kan zijn dit seizoen", aldus een strijdvaardige Bel Hassani.

Zaterdagavond speelt Bel Hassani met AZ in Breda tegen NAC. Dit duel begint om 19.45 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport.