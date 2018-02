Al ruim 15.000 aanmeldingen voor testreizen met Noord/Zuidlijn

AMSTERDAM - (AT5) Ruim vijftienduizend geïnteresseerden hebben zich inmiddels aangemeld om testreiziger van de Noord/Zuidlijn te zijn. Begin april start het GVB op de lijn met een generale repetitie waarbij verschillende situaties met testreizigers worden geoefend.

Op dit moment test de dienst Noord/Zuidlijn nog van alles op het gebied van beheer en onderhoud. Zo zorgde een eerdere softwareversie in de metro's enkele maanden geleden voor problemen, maar lijkt het systeem met de komst van nieuwere software nu stabiel te draaien, aldus Noord/Zuidlijn-woordvoerder Michiel Jonker.

De tests in april behoren tot de laatste, cruciale fase waarin het GVB, de gemeente en Vervoerregio Amsterdam (VRA) bekijken of de Noord/Zuidlijn op 22 juli op verantwoorde wijze kan gaan rijden. De vijftienduizend geïnteresseerden moeten zich op een later moment nog officieel inschrijven. Uiteindelijk zijn er zo'n tienduizend testreizigers nodig.

Wie zich als testreiziger wil aanmelden, kan dit hier doen.