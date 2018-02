Seuntjens: "Het blijft toch wel mijn cluppie"

ALKMAAR - Een bijzondere wedstrijd zaterdagavond voor Mats Seuntjens. Na anderhalf jaar keert de middenvelder van AZ weer terug in het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda. "Ik ben blij dat ik weer in het NAC Stadion kan spelen."

Seuntjens groeide op in Breda en speelde vijf seizoenen voor de trots van de stad. In de zomer van 2016 maakte hij de stap naar AZ. In Alkmaar wordt hij steeds bepalender met zijn spel, maar een vaste basisplaats heeft hij nog niet. "Dat heeft geen goed resultaat op mijn humeur. Dat merk ik vooral thuis. Aan mij de taak om te laten zien dat ik wel in de basis thuis hoor. Nu kan ik als wisselspeler belangrijk zijn en dat heb ik ook de laatste weken laten zien. Alleen wil ik het liefst in de basis spelen."

Veel kwaliteiten

Als voetballer beschikt Seuntjens over veel kwaliteiten. Hij is fysiek sterk, snel, heeft inzicht en een goede techniek. Regelmatig steekt hij er dan ook bovenuit op de training. Alleen weet hij zelf dat zijn trainingsarbeid soms wat hoger mag. "Ik werk gewoon hard, ik doe wat mij gevraagd wordt. Het kan wel harder als je kritisch kijkt, maar ik gooi er niet met de pet naar."

"Geen romanticus"

Verder vertelt de geboren Bredanaar over de rol van zijn vrouw en Valentijnsdag. "Ik ben totaal geen romanticus." Bekijk de video voor het hele gesprek met de openhartige Seuntjens.

NAC Breda - AZ begint zaterdagavond om 19.45 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport vanaf 19.00 uur.