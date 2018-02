Deel dit artikel:











Transavia niet akkoord met eindbod: piloten bereiden acties voor Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Transavia heeft niet ingestemd met het eindbod van pilotenvakbond Vereniging Nederlandse Vliegers (VNV) over een nieuwe cao. De bond had de luchtvaartmaatschappij tot 13.00 uur de tijd gegeven om met het voorstel in te stemmen, maar dat is niet gebeurd, zo meldt VNV.

"Gesprekken en onderhandelingen lijken nu achter ons te liggen. Met pijn in het hart gaat we nu over tot het plannen van werkonderbrekingen", zo laat de bond weten in een verklaring. Wanneer de werkonderbrekingen gaan plaatsvinden, maakt VNV op een later tijdstip bekend. Lees ook: Transavia krijgt ultimatum: pilotenacties bijna een feit Eerder liet VNV weten te gaan staken tijdens de krokusvakantie als Transavia niet tegemoet komt aan de eisen van de piloten. De piloten en Transavia waren al maanden in overleg over een nieuwe cao. Transavia zei gisteren nog een tegenvoorstel te hebben gedaan aan de bond. "Een aanbod met structurele verbeteringen op het gebied van loon, winstdelingsregeling en roosterstabiliteit", aldus een woordvoerder. Maar vanochtend bleek in een gesprek dat VNV er niet op wilde ingaan en dat de bond alleen een ja of een nee op het eigen voorstel wilde. De luchtvaartmaatschappij heeft van VNV nog niet gehoord waar en wanneer de werkonderbrekingen gaan plaatsvinden. De bond moet dit wel minstens twaalf uur van tevoren melden bij Transavia. Momenteel is het krokusvakantie in de regio Zuid, volgende week volgen andere regio's. Qua vliegverkeer is het druk richtingen bestemmingen voor wintersport, zegt de woordvoerder.