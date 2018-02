Deel dit artikel:











Man (42) aangehouden nadat hij handhavers bedreigde met langwerpig voorwerp Foto: Politie

ZAANDAM - Een 42-jarige man uit Wormer is gisteravond aangehouden door de politie, nadat hij handhavers had bedreigd met een langwerpig voorwerp. De handhavers hadden hem betrapt in een leegstaand pand aan de Westzijde en de man probeerde in een laatste wanhoopspoging te ontkomen. Tevergeefs.

De handhavers kregen rond 19.00 uur een melding binnen over een of meerdere indringers in het leegstaande pand. Bij het pand aangekomen, zagen ze dat een van de houten platen waarmee het pand was dichtgetimmerd ontbrak. Toen ze er binnengingen, troffen ze in een van de ruimtes een man aan. De man reageerde volgens de politie erg zenuwachtig en probeerde meermaals een valse naam op te geven. Nadat de zoveelste naam niet geverifieerd kon worden door de handhavers bij de meldkamer, besloten ze de man aan te houden. Maar die wilde daar niet aan meewerken en zette het op een rennen. Bedreiging

Ver kwam hij niet en toen de handhavers hem maanden te stoppen, draaide hij zich om met een langwerpig voorwerp in zijn handen. Hij begon ermee te zwaaien en bedreigde de handhavers. Gelukkig kwam de politie ook ter plaatse en konden zij de man aanhouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke diefstal van koper door de man.