Deel dit artikel:











Ghafoor loopt onder limiet 400m WK indoor Foto: ANP/Olaf Kraak

AMSTERDAM - APELDOORN Madiea Ghafoor heeft bij het NK indooratletiek in Apeldoorn op de 400 meter onder de limiet gelopen voor het WK indoor, begin maart in Birmingham. Ze won haar serie in 52,92 en dat was ruim sneller dan de vereiste 53,15.

De atlete van het Amsterdamse Phanos had eerder deze winter ook al aan de limiet voldaan op de 60 meter. Maar de kans dat ze op het WK aan deze sprintafstand kan meedoen, is niet zo groot. Er mogen slechts twee atletes voor Oranje uitkomen en vooralsnog zijn Dafne Schippers en Jamile Samuel sneller. Focus op 400 meter

De Amsterdamse heeft daar vrede mee, liet ze weten na haar serie, die ze van kop af aan domineerde. "De focus ligt bij mij op de 400 meter, de 60 meter is puur om aan de snelheid te werken. Ik liep in de serie heel ontspannen eigenlijk en dan toch die limiet lopen; het zit wel goed", aldus de 25-jarige Ghafoor. Ze veroverde al vier keer de Nederlandse indoortitel op de 400 meter. "Morgen is de finale. Die wil ik winnen, dat is het doel. En dan zien we wel welke tijd eruit rolt. Het kan en moet veel harder, dat weet ik wel."