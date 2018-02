Esmee Visser gaat ook voor champagne van Bolt

BEINSDORP - PYEONGCHANG In navolging van haar succesvolle landgenoten op de schaatsbaan ging Esmee Visser op het erepodium ook voor een fles champagne van de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt. Voor dat ze haar gouden plek voor haar sterke race op de 5000 meter in ontvangst nam, maakte ze het winnende bliksemschichtgebaar van Bolt.

Visser kreeg de medaille uitgereikt door het Zuid-Afrikaanse IOC-lid Sam Ramsamy. Met het goud om haar nek zong Visser het Nederlandse volkslied mee en liet zich toejuichen door de fans op Medal Plaza in Pyeongchang.

Veelvoudig olympisch kampioen Bolt heeft de winnaars in Zuid-Korea een fles champagne in het vooruitzicht gesteld als ze op het podium zijn gebaar - de bliksemschicht - maken.

Chauffeur verdwaalt

Visser kwam wel met behoorlijke vertraging aan op Medal Plaza. "We stonden eerst in de file en daarna was de chauffeur verdwaald", zei ze na de huldiging tegen de NOS. "Op een gegeven moment heb ik er maar Google Maps bij gepakt. Ik zei dat we de andere kant op moesten, maar dat wilde hij niet."

"Dit vergeet ik nooit meer"

De schaatsster, die samen met haar coach in de taxi zat, werd uiteindelijk door een andere auto opgehaald. "We hebben twee uur in de auto gezeten voor een stuk waar je normaal dertig minuten over doet. Ik heb het maar over mij heen laten komen. Bij ons kan ook niks normaal gaan. Maar nu vergeet ik dit echt nooit meer."