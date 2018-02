Verdachte: 'Er zat een geest in mij toen ik Milica vermoordde'

ZAANDAM - De verdachte van de moord op Milica van Doorn, Hüseyin A, zegt dat er ten tijde van de moord op de 19-jarige Zaandamse een geest in zijn lichaam zat, waardoor hij niet bewust bij de moord zou zijn geweest.

Misdaadverslaggever Mick van Wely van De Telegraaf kon het verslag van het verhoor van de 47-jarige verdachte inzien. Daaruit komt een nogal onduidelijke verklaring van de verdachte naar voren. "A. kan zich herinneren dat hij haar tegenkwam en dat hij op het moment van hun confrontatie een geest in zich kreeg", vertelt de journalist. A. zou daarom ook hebben gezegd dat hij weinig aan de moord kon doen, omdat er een geest in hem zat.

Raar verhaal

"Voor nabestaanden is zo'n verhaal heel vervelend, omdat zij hopen op openheid van zaken van de verdachte. Zij willen gewoon weten wat er is gebeurd en dan komt hij met zo'n raar verhaal over een geest."

Volgens Van Wely zou de man het in zijn verhoor ook over een zelfmoordpoging hebben gehad, omdat hij psychisch niet in goede doen was ten tijde van de moord. "Maar volgens de familie was van enige problemen helemaal niets bekend."

