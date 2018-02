LIVE NH Sport met NAC Breda - AZ

ALKMAAR - AMSTERDAM Er zijn wat vraagtekens voor trainer John van den Brom in de aanloop naar de wedstrijd die AZ zaterdagavond in Breda tegen NAC speelt. Is Guus Til van de partij en kan Teun Koopmeiners spelen. De aftrap van het duel in het Rat Verlegh Satdion is om 19.45 uur. NH Sport doet vanaf 19.00 uur verslag.

Tegen de laagvliegers Roda JC (2-2) en VVV-Venlo (0-0) verspeelde AZ de afgelopen weken vier punten. Toch hebben de Alkmaarders de derde plek nog altijd stevig in handen, doordat ook Feyenoord en PEC Zwolle punten morsten. Van den Brom kijkt liever omhoog, maar het gaatje naar nummer twee Ajax is wel zeven punten. Ajax gaat zondagmidag bij PEC Zwolle op bezoek dus bij een overwinning van AZ doet de ploeg sowieso goede zaken.

Lees ook: Til en Koopmeiners twijfelgevallen voor NAC

Oussama Idrissi is weer volledig fit en keert tegen NAC Breda terug in de basis als linksbuiten. De Brabantse ploeg boekte in de laatste twee wedstrijden goede resultaten. Heracles Almelo werd met 6-1 van het veld gespeeld en tegen Excelsior bleeft het 0-0. Begin dit seizoen verloor NAC in Alkmaar met 2-1 van AZ. Jeremy Helmer en Guus Til waren toen de doelpuntenmakers. De nummer vijftien van de eredivisie heeft het moeilijk dit seizoen. Met name de positie onder de lat zorgt in Breda en omstreken voor veel discussie. Mark Birighitti debuteerde in de uitwedstrijd, maar is zijn plek inmiddels weer kwijt aan Nigel Bertrams.

Trainer Stijn Vreven gaat in eigen huis allesbehalve de bus parkeren. Mede daarom verwacht ook Van den Brom een aantrekkelijkere wedstrijd dan tegen het stug verdedigende VVV-Venlo. Of dat uitkomt, hoor je van onze verslaggevers Edward Dekker en Erik-Jan Briknkman. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Rob Wtenweerde.