Deel dit artikel:











Op zoek naar een bunker in Schagen: "Hopelijk vinden we wat" Foto: NH Nieuws

SCHAGEN - Het was een spannende ochtend in Schagen voor bunkerfanaat André de Vries. Uit zijn onderzoek is gebleken dat er nog een bunker uit de Tweede Wereldoorlog zou liggen in de wijk Waldervaart in Schagen. Gewapend met een graafmachine en andere graafmiddelen gingen hij en een aantal vrijwilligers op onderzoek uit.

"Als ik het hier al zo bekijk, dan stuit ik steeds op beton", zegt een van de vrijwilligers tijdens de zoektocht. Dat biedt hoop voor de Vries. "Als 'ie er ligt, dan kunnen we kijken hoe 'ie er van binnen uitziet", vertelt hij aan NH Nieuws. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de bunker. "Het was een radiobunker, die dus alle gegevens van de vliegbewegingen monitorde", weet hij. "Vervolgens kwamen hier dan allemaal jagers vandaan. Die werden die kant op gestuurd waar de vliegtuigen waren." Toch zijn er ook mensen die menen te weten dat de bunker al eerder is vernietigd. "Er is een man hier die beweert dat 'ie er niet meer is, dat 'ie al is gesloopt. Uit mijn onderzoeken bleek echter dat 'ie er nog wel zou liggen. Maar die man is ook een kenner en hij zou ook wel eens gelijk kunnen hebben. Maar hopelijk vinden we wel wat." Geen bunker

Helaas voor André kwam hij aan het eind van de zoektocht bedrogen uit. Mediapartner Schagen FM laat aan het einde van de ochtend weten dat de zoektocht niks heeft opgeleverd.