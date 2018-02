Haarlemmer Merijn wil geen auto's meer: "Lege straten, het kán in de toekomst"

HAARLEM - Geen plastic in de zee en in de toekomst ook géén auto's in de straat. Haarlemmer Merijn Everaarts heeft er zijn missie van gemaakt. Onze wereld moet schoner worden, groener.

In 2010 brengt Merijn de Dopper op de markt, de duurzame drinkfles die ook in de vaatwasser kan. Het is een antwoord op de petfles, de plastic fles die hij zo graag wil laten verdwijnen en die ons milieu zo vervuilt.



Inmiddels wordt zijn Dopper wereldwijd verkocht. Merijn geeft tegenwoordig TedTalks en ook zijn er documentaires over hem gemaakt. Ambassadeurs over de hele wereld verspreiden zijn boodschap. "Mijn doel was ooit om 200.000 fans te hebben. We begonnen met één stagiaire en hebben nu 34 medewerkers en meerdere kantoren wereldwijd."

Het is Merijn nooit om het geld te doen geweest. "Het is ontstaan uit een diepe frustratie", vertelt hij. "Ik voelde een passie om er iets aan te gaan veranderen."



Geen auto

Een andere frustratie zijn de vele straten vol geparkeerde auto's. "Zó veel auto's staan stil, en dan bedoel ik niet de auto's in de file. Ik wil lege straten. En dat kan in de toekomst", zegt de bevlogen Haarlemmer.



Samen met andere Haarlemse ondernemers, ontwikkelt hij nu ook een app, waarbij wordt gefocust op duurzame mobiliteit. Met de nieuwe app, genaamd Flow, heb je een eigen auto níet meer nodig. Er wordt ingespeeld op de komst van de zelfrijdende auto, die je op afroepbasis kunt bestellen met de app.



Naast de electrische, zelfrijdende auto, kun je bij Flow ook kiezen voor andere manieren van duurzaam vervoer, zoals deelauto's, trein of de fiets.



Pilot

April dit jaar wordt er gestart met een pilot in Haarlem, waar bewoners hun auto inleveren. Er zijn nog geen zelfrijdende auto’s, maar wel elektrische auto’s met chauffeurs.



Ook de strijd met Dopper gaat door. Binnenkort gaat Merijn naar New York, want ook de grootste vervuiler Amerika moet veroverd worden. "Ik voel nog steeds diezelfde passie." Merijn hoopt anderen te inspireren om ook de stap te nemen om de wereld een beetje beter te maken.