'Jihadpreek uitgesproken in moskee in Hoorn'

HOORN - In een moskee in Hoorn zou gisteren een preek over jihad en martelaarschap zijn voorgedragen. Volgens De Telegraaf is de preek door Turkije gedicteerd.

Tijdens de preek zou zijn gezegd dat het Turkse leger een heilige strijd voert en dat Turken naar martelaarschap moeten streven. De krant meldt dat de Turkse regering daarmee de omstreden aanval tegen Koerden in het Syrische Afrin wil goedpraten.

De Telegraaf heeft de in Hoorn uitgesproken preek opgenomen, vertaald en vergeleken met de aangeleverde tekst uit Turkije. In hoeveel Turks-Nederlandse moskeeën de tekst gisteren is voorgedragen is onduidelijk.

"Leugen"

Een vertegenwoordiger van de islamitische stichting Diyanet, waar veel Nederlandse moskeeën bij zijn aangesloten, zegt tegen de krant dat er nergens in Nederland een jihadpreek is uitgesproken. "Dat is een leugen. Sinds een jaar gebruiken wij eigen preken in plaats van de officiële teksten uit Turkije. De Nederlandse preek van deze vrijdag ging over liefdadigheid."

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, wil de zaak onderzoeken. Hij zou het 'zeer ernstig' vinden als er daadwerkelijk jihad is gepreekt in moskeeën.