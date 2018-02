WOGNUM - Een auto is gisteravond achterop een vrachtwagen gereden op de A7. De bestuurder van de auto zou daarbij gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de A7 richting Hoorn.

Volgens een getuige is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.