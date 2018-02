ILPENDAM - Een gestolen auto is gisteravond uitgebrand aan het Oudelandsdijkje in Ilpendam. Het voertuig bleek te zijn achtergelaten.

De auto stond nog in lichterlaaie in een greppel toen de brandweer ter plaatse kwam. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

De bestuurder van de auto is nog spoorloos, meldt een woordvoerder van de politie. De politie is een onderzoek gestart.