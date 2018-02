Tactisch plan Salden slingert in perskamer FC Volendam

VOLENDAM - Bij FC Dordrecht keken ze er vreemd van op. Toen de Schapenkoppen zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd tegen FC Volendam een whiteboard in de perskamer zagen staan met daarop enkele tactische aanwijzingen die trainer Misha Salden zijn spelers had meegegeven. Het mocht niet baten. FC Dordrecht verloor vrijdagavond kansloos met 4-1.

Dort maakte nog voor de opstellingen bekend waren een foto en plaatste die op Twitter. Misha Salden maakte zich er na afloop niet al te druk over. "Het zijn onze afspraken voor vandaag, maar die zijn niet geen geheim hoor."

Duidelijk is wel dat de voorkennis trainer Gérard de Nooijer en zijn spelers niets heeft gebracht. Salden: "Als ze hiermee blij waren, hebben ze het niet goed uitgevoerd... Nogmaals, dit zijn de dingen waar wij het hele seizoen mee bezig zijn. Het klopt dat het mooi was als het bord weg was geweest, maar ik vind het ook niet erg."

En oh ja, voor wie zich afvraagt waar shv's voor staat? "Spelhervattingen", legt Salden desgevraagd vriendelijk uit.

