Mike Snoei: "We moeten de wedstrijd eerder koudstellen"

VELSEN-ZUID - SITTARD Een ontevreden Telstar-trainer stond na afloop voor de camera van NH Sport. "En dat zegt nogal iets. Als je al ontevreden bent met een gelijkspel bij Fortuna Sittard, dan is er wel wat gebeurd deze wedstrijd."

"Het ligt puur aan het afmaken en het koudstellen van zo'n wedstrijd. We moeten gewoon klinisch 0-2 en 0-3 maken, maar dat weten die jongens zelf ook en die balen er ook van", doelt Snoei op de kansen die aanvallers Melvin Platje en Andrija Novakovich kregen.



Amicaal

Snoei kreeg in de tweede helft nog een klein standje van scheidsrechter Bax. "Ik beschuldig hem nergens van, maar ik vond hem nogal amicaal met wisselspeler Lars Hutten in de pauze. Diezelfde gozer beloont hij even later met een strafschop", aldus Snoei na afloop.



Van Huizen geschorst

Verdediger Toine van Huizen kreeg bij de eerder genoemde strafschop de gele kaart en is hierdoor geschorst voor het treffen met FC Volendam. "Er komt een bal van de zijkant, de aanvaller gaat voorlangs en laat zich makkelijk vallen. Ik vind het zelf een beetje te makkelijk gegeven", herhaalt Van Huizen het moment. "Die gele kaart maakt het wel extra zuur."



100% kansen

Van Huizen baalde na afloop van het gelijkspel. "We hebben vijf 100% kansen gehad. Deze pot was gewoon van ons", kijkt de verdediger terug op de wedstrijd. "Ik verwijt de jongens niets, die balen net zo hard als dat ik doe."