Koning van de assists Nick Doodeman: "Lekker voorzetjes geven"

VOLENDAM - Nick Doodeman bereidde vrijdagavond niet één of twee doelpunten voor, maar alle vier de treffers van FC Volendam tegen FC Dordrecht (4-1). "Ik kon lekker voorzetjes geven. Vier assists komt niet heel vaak voor. Mooi dat dat vandaag gebeurt."

Doodeman stelde tot twee keer toe Kevin Visser in staat te scoren en ook Enzo Stroo pikte weer een doelpuntje mee. Gerry Vlak maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Al na een half uur was duidelijk dat FC Volendam de vierde zege in vijf wedstrijden ging boeken. Voor Dordrecht betekende het de eerste competitienederlaag in 2018. Doodeman: "Je verwacht dat het wat moeilijker gaat. Voorals omdat Dordrecht eerste in de periode staat en er vijf op rij had gewonnen. De tweede helft was misschien een beetje saai, maar dat krijg je als je zover voorstaat."

Lees ook: FC Volendam wint in eigen huis ruim van FC Dordrecht