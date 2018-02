Ruime overwinningen VV Alkmaar en Ajax

AMSTERDAM - HEERENVEEN De voetbalsters van Ajax hebben in Friesland met 3-1 gewonnen van SC Heerenveen. VV Alkmaar was veel te sterk voor Excelsior Barendrecht. Op eigen terrein werd met 4-0 gewonnen.

Op Sportpark Skoatterwâld startte Ajax naar behoren. Het was Marjolein van den Bighelaar die er na een kwartier spelen 0-1 van maakte. Kelly Zeeman zorgde in de tweede helft voor de 0-2. Het werd even spannend toen Tiny Hoekstra er in de 66e minuut 1-2 van maakte, maar de beslissing liet niet lang op zich wachten. Het was uiteindelijk Inessa Kaagman die tekende voor de 1-3.



VV Alkmaar kwam dankzij Katja Snoeijs (foto) al snel op 1-0. De score werd door Niekie Pellens verdubbeld en in de tiende minuut stond de 3-0 voorsprong al op het scorebord. Het doelpunt kwam op naam van Gisele de Win. Snoeijs maakte in de tweede helft haar tweede treffer op aangeven van invalster Anna Knol.



[Tweet:http://bit.ly/2EJMkFM]