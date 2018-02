Beinsdorpers op de bres voor huldiging van 'dorpsmeisje' Esmee Visser

BEINSDORP - Beinsdorpers zijn ontzettend trots op schaatster Esmee Visser. Velen zaten aan de TV gekluisterd toen hun dorpsgenoot olympisch goud won op de 5.000 meter. Een huldiging van Esmee in Beinsdorp, dat zien ze wel zitten.

Vlaggen

Overal in het dorp werden spontaan vlaggen buiten gehangen. En op straat wordt er natuurlijk over gesproken. "Het is zonder meer een toppertje", zegt een Beinsdorper tegen NH Nieuws. "En het is niet eenmalig, ze blijft wel ook denk ik".

Dorpshuis

Ook werd er samen gekeken naar de race. Dorpshuis Het Eiland zat stampvol toen Esmee haar race reed. Sandy Goezinne, beheerder van Het Eiland vertelt dat het één groot feest was. "Vooraf was de stemming luchtig. Het was afwachten. Er was kans op een medaille, maar goud?"

Sandy kent Esmee al vanaf jongs af aan, ze deed mee aan activiteiten in het dorpshuis. En dat geldt voor meer inwoners van de kleine, hechte gemeenschap. Toen bleek dat Esmee goud had gewonnen, was de vreugde dan ook geel groot. "Mensen ging staan, er was emotie, ik heb sommigen zien huilen!", zo vertelt Sandy. "Veel mensen kennen haar natuurlijk, dus dan komt het dichtbij."

Huldiging

Officieel is er nog niets bekend over een huldiging, maar Sandy Goezinne wil zich daar nadrukkelijk namens de Beinsdorpers mee bemoeien. "We gaan zeker de burgemeester benaderen. We willen natuurlijk dat er in Beinsdorp wat gebeurt en niet ergens in Hoofddorp!"