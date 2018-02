Deel dit artikel:











Jeugddetentie voor man die willekeurig slachtoffer neerstak bij winkelcentrum Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) De rechtbank heeft aan een 19-jarige man zes maanden jeugddetentie opgelegd voor een steekpartij op 1 november vorig jaar bij de Albert Heijn in winkelcentrum Ganzenhoef in Amsterdam. Het slachtoffer werd willekeurig uitgekozen en was geen bekende van de dader.

Naast de jeugddetentie moet de dader zich verplicht laten behandelen voor zijn psychische problemen. Hij is ook voorwaardelijk veroordeeld tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Daar worden jongeren met onder meer ontwikkelingsstoornissen verplicht intensief behandeld. Lees ook: Gewonde bij steekpartij winkelcentrum Amsterdam De rechtbank liet bij het bepalen van de straf het advies van gedragsdeskundigen meewegen. Die concludeerden dat de man sociaal-emotioneel onrijp is en adviseerden daarom om de zaak onder het jeugdstrafrecht te laten vallen. Ook lijdt de dader aan stoornissen waardoor hij zijn emoties en impulsen slecht kan beheersen. Hij was daardoor tijdens de steekpartij verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet zijn slachtoffer ruim 3.200 euro schadevergoeding betalen.