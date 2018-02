Druijf en Koreniuk bezorgen Jong AZ drie punten

ALKMAAR - EINDHOVEN Jong AZ heeft met een 3-1 overwinning een knappe prestatie geleverd op bezoek bij FC Eindhoven. Onder leiding van Ferdy Druijf en Kai Koreniuk gaan de punten mee naar Alkmaar.

Jong AZ kwam in de zesde minuut op voorsprong. Een overtreding op Kai Koreniuk werd beloond met een strafschop. Deze werd door Ferdy Druijf benut. Het werd tien minuten later 1-1. Een overtreding van Joris Kramer op de rand van het strafschopgebied leverde de thuisploeg een vrije trap op. Deze werd door specialist Branco van den Boom achter doelman Nick Olij geschoten.



De ploeg van Martin Haar toonde echter veerkracht en aan de hand van Koreniuk en Druijf werd de 1-2 op het scorebord gezet. Het werd op slag van rust zelfs nog mooier voor Jong AZ toen Koreniuk doorzette en met een gelukje de 1-3 maakte.





Koreniuk kreeg in de 51e minuut de kans op zijn tweede treffer, maar vond de ingevallen doelman Hooyberghs op zijn pad. De Alkmaarders speelden een sterke tweede helft en de defensie hield Mart Lieder, de topscorer van de Jupiler League, in bedwang. Bij Jong AZ stond wederom Rens van Eijden in de basis. De ervaren verdediger is op een zijspoor beland bij het eerste elftal en maakt sinds de winterstop zijn minuten in de ploeg van Martin Haar.Kramer, in de eerste helft al op de bon geslingerd, kreeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart. De verdediger wachtte volgens de Belgische arbiter te lang met ingooien. Jong AZ moest daardoor het laatste kwartier met een man minder voetballen.Met een man minder op het veld hield Jong AZ knap stand. Een schot van invaller Tarik Kada was één van de weinige wapenfeiten van de Eindhovenaren.Door de overwinning neemt Jong AZ weer langzaam afstand van de onderste plaatsen op de ranglijst. Met 26 punten staat Jong AZ op de zestiende plek. FC Eindhoven staat één plekje hoger, met 31 punten.Swinkels (Hooyberghs/41); Loof (El Hasnaoui/59), Kortstam, Matthys, De Silva; Van den Boomen, Van de Velde (Kada/63), Achenteh; Van Landschoot, Lieder, Kabangu

Opstelling Jong AZ: Olij; Gerogen, Van Eijden, Bakker, Kramer; Hoedemakers, Einarsson, Reijnders; Kaandorp (Church/77), Druijf (Duin/62), Koreniuk (Hardijk/89)