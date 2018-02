Telstar pakt punt in Sittard

VELSEN-ZUID - SITTARD Een attractieve wedstrijd tussen twee ploegen die beide geen genoegen namen met een gelijkspel. Toch was dat wel de uitslag na 90 minuten voetbal; 1-1.

Een spannende wedstrijd met kansen over en weer in Limburg. Telstar was de gelukkige in de zesde minuut toen Mo Hamdaoui op aangeven van Melvin Platje de 0-1 maakte. Het kwam twee minuten eerder goed weg toen Lisandor Semedo de paal raakte.



In de enerverende partij die volgde kregen beide partijen de mogelijkheid om het publiek met veel doelpunten te vermaken. Platje en Andrija Novakovich waren aan de kant van Telstar slordig in de afronding, terwijl Rody de Boer Telstar op de been hield toen Semedo het van dichtbij probeerde.



Tweede helft

Al vroeg in de tweede helft kreeg Novakovich de vrije doorgang naar het doel van Fortuna Sittard. De huurling van Reading speelde de bal te ver voor zich uit en kwam daardoor nipt te kort. Een ongelukkig botsing met doelman Özil was het gevolg. Fortuna Sittard kwam in de 57e minuut op gelijke hoogte. Een overtreding van Toine van Huizen in eigen strafschopgebied leverde de Limburgers een strafschop op die door Semedo werd benut.



Een spannede slotfase leverde beide partijen kansen op, maar was het de thuisploeg die het betere van het spel had. Toch had Platje in de 87e minuut de winnende treffer op zijn schoenen. De aanvaller schoot te wild en de bal hoog over het doel.

Door het gelijkspel blijft Telstar de nummer vijf van de Jupiler League. De ploeg van Mike Snoei heeft nu 42 punten uit 25 wedstrijden. Tegenstander Fortuna Sittard blijft drie punten boven Telstar op de ranglijst.



Opstelling Fortuna Sittard: Özer; Braun, Heerings, Dammers, Saddiki; Smeets, Pinto, Cantwell; Semedo, Stokkers, Askovski (Vidigal/78)

Opstelling Telstar: De Boer; Cabral, Van Huizen, Van Iperen, Brito; Korpershoek, Van Heertum, Schouten; Hamdaoui (Najah/87), Novakovich, Platje (Zamouri/87)