FC Volendam wint in eigen huis ruim van FC Dordrecht

VOLENDAM - Aan de hand van Nick Doodeman heeft FC Volendam met ruime cijfers gewonnen van FC Dordrecht. Bij de pauze stond er al een 4-0 voorsprong op het scorebord. In de tweede helft kwam alleen FC Dordrecht nog tot scoren; 4-1. Doodeman was goed voor vier assists.

In de zesde minuut tekende Kevin Visser voor de openingstreffer. Helemaal vrij kon hij in het strafschopgebied de bal hard via de onderkant van de lat binnenschieten. De score werd door FC Volendam verdubbeld halverwege de eerste helft. Een voorzet van Doodeman werd door Enzo Stroo van dichtbij binnengetikt.



De ploeg van Misha Salden, van wie de tactiek voorafgaand uitlekte via het twitteraccount van FC Dordrecht, speelde zo vrij als een vogel en kwam na een halfuur spelen op 3-0 via Gerry Vlak, die in zijn 41e optreden in het eerste elftal zijn eerste doelpunt maakte. Nog voor de pauze werd het 4-0. Wederom was het Doodeman met de assist en Visser met de treffer. Het kon nog erger worden voor FC Dordrecht, maar Rodney Antwi verprutste de mogelijkheid op 5-0.





Na de pauze was FC Volendam nog in de euforie van de eerste helft. FC Dordrecht daarentegen wilde zo snel mogelijk orde op zaken stellen en kwam dan ook in de 47e minuut op 4-1. De treffer kwam van Robert Mutzers. In het vervolg van de tweede helft verdween de spanning uit de wedstrijd. De wedstrijd werd door FC Volendam proffesioneel uitgespeeld. De ploeg kreeg nog kansen op een vijfde treffer, maar invaller Karim Bannani en Mawouna Amevor voorkwamen Volendamse treffers.

Ranglijst

Door de overwinning doet FC Volendam goede zaken. Op de ranglijst staat FC Volendam nu 14e met 32 punten. Het gaat naar het linkerrijtje is nog maar drie punten en het gaat naar de top vijf is verkleind tot tien punten. In de derde periode staat FC Volendam knap tweede met twaalf punten. Aan de leiding gaat FC Emmen met 15 punten.



Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten (Kwakman/17), Klinkenberg, Smal; Veerman (Runderkamp/81), Visser, Vlak; Doodeman, Stroo, Antwi (Pedro/80)

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Amevor, Hamer, Arias (Boumediene/66), Mahmudov, Mutzers, Kok, Bliek, Delorge (Bannani/46), Calcan