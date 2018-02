DJ's bieden aan boete te betalen van hardrijder die door rood reed

HOOFDDORP - DJ's Headhunterz en Wildstylez hebben via radiozender SLAM! laten weten dat ze een hardrijder die gisteravond ook nog eens door rood licht reed graag willen compenseren voor de boete die hij daarvoor kreeg. Reden? Hij luisterde naar een set van hun muziek tijdens de overtreding.

De hardrijder negeerde gisteravond op de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp 'een ruim vier seconden rood licht uitstralend verkeerslicht', laat Politie Bloemendaal, Zandvoort & Heemstede weten op Facebook. Daarnaast reed hij 'zeker vijftig kilometer te hard binnen de bebouwde kom'. Het kruisende verkeer moest remmen om een aanrijding met hem te voorkomen.

De verklaring voor zijn rijgedrag vonden de agenten die hem aanhielden nogal frapant. Hij liet namelijk weten dat hij naar SLAM/ Play Music, Play Life aan het luisteren was, waarop DJ's Headhunterz en Wildstylez een hardstyle liveset draaiden. En 'dan weet je het wel'.

De bestuurder ontving een proces verbaal voor het negeren van het rode verkeerslicht. Toen de DJ's dit vernamen via een tweet van Politie Zandvoort namen ze een ludiek besluit. Ze boden aan de boete van 230 euro aan de hardrijder te vergoeden. Of de politie hier nu zo blij mee was, dat is de vraag.