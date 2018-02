Deel dit artikel:











Stille tocht voor doodgeschoten Mohammed op Wittenburg Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Vrienden, familie en buurtbewoners liepen vanavond gezamenlijk een stille tocht op Wittenburg in Amsterdam voor de doodgeschoten Mohammed Bouchikhi. Hij overleed op 26 januari bij een schietpartij in een buurthuis. Later werd duidelijk dat de 17-jarige Mohammed niets met het incident te maken had.

Ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liep mee met de stille tocht. In het Oostenburgerpark werd verzameld. Vanuit daar ging de route richting Kattenburg als eerbetoon voor Ayman, die daar in november werd doodgeschoten. Ook toen was het waarschijnlijk de bedoeling om de 19-jarige Gianni L. te liquideren. Lees ook: Burgemeester van Aartsen: "Gianni L. is gebiedsverbod opgelegd" De stoet ging vanuit Kattenburg naar het buurthuis op Wittenburg waar de dodelijke schietpartij plaatsvond. Uiteindelijk eindigde de tocht bij de Oosterkerk. "Deze gruwelijke daad mag en kan niet onder de tafel geschoven worden. We moeten allemaal opstaan tegen geweld. Dit mag en kan niet weer gebeuren", aldus de organisator. Lees ook: 'Twee mannen met bivakmutsen op renden binnen en schoten om zich heen' Kijk hieronder de stille tocht terug: Werkt de video niet in de app? Klik dan hier.