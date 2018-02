Schaatslegende Yvonne van Gennip geëerd op stadhuis van Haarlem

HAARLEM - Oud-schaatsster en Yvonne van Gennip werd vandaag in het zonnetje gezet. Vanmiddag ging zij nietsvermoedend de 5.000 meter vrouwen kijken op het stadhuis in Haarlem.

Het is dertig jaar geleden dat de Haarlemse schaatsster Yvonne van Gennip driemaal goud won op de Olympische Spelen in Calgary. Reden voor de Société Pim Mullier om Yvonne een middag in het zonnetje te zetten. "Fantastisch. Ik heb een mooi schilderij gehad, een lied en een gedicht. En een interview met Mart Smeets, dat is natuurlijk mijn held", zegt Yvonne enthousiast.

Gezamenlijk wordt er naar de race gekeken. Esmee Visser weet de eerste plaats op de 5.000 meter binnen te slepen. Ooit was zij pupil van Van Gennip op de IJsbaan in Haarlem. "Ze reed zo goed. Die tijd die stond als een dijk", aldus Van Gennip.

Na afloop van de 5 km werd Van Gennip verrast door de stadsdichter. Er werd een lied voor haar gezonden wat speciaal voor haar is geschreven en iedereen kreeg de welbekende 'gouden muts'.