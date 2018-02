Terugkijken: Openingsfeest jarige Grote Kerk Alkmaar

ALKMAAR - De Laurenskerk, de Grote Kerk van Alkmaar, vierde vandaag haar vijfhonderd-jarige bestaan. En dat werd gevierd met alle Alkmaarders door middel van een spectaculaire lichtshow. NH Events was er vanavond vanaf 19.00 uur bij.

Peter Blaauboer, directeur van de Grote Kerk vertelde eerder aan NH Nieuws: "De kerk gaat vertellen wat er in die vijfhonderd jaar is gebeurd in haar omgeving. Met projectie en laserlicht. Groots en indrukwekkend."

Kijk de Livestream van de Facebookpagina NH Events hieronder terug:

Als de video in dit artikel niet zichtbaar is, klik dan op deze link.