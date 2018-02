Grote Kerk Alkmaar viert verjaardag met spectaculaire lichtshow: "Lijkt wel of de kerk leeft"

ALKMAAR - De Laurenskerk, de Grote Kerk van Alkmaar, vierde vandaag haar vijfhonderd-jarige bestaan. En dat werd gevierd met alle Alkmaarders door middel van een grote lichtshow. NH Events was er vanavond bij om live verslag te doen.

Peter Blaauboer, directeur van de Grote Kerk vertelde eerder aan NH Nieuws: "De kerk gaat vertellen wat er in die vijfhonderd jaar is gebeurd in haar omgeving. Met projectie en laserlicht. Groots en indrukwekkend."

En indrukwekkend was het. Zo'n 1.200 Alkmaarders keken van 19.00 uur tot 19.30 uur naar het schitterende schouwspel op het Canadaplein. Onder andere de Alkmaarse zangeres Giovanca en een lokaal popkoor verleenden hun medewerking aan het openingsprogramma.

'Kerk leeft'

Van jong tot oud: iedereen was welkom om dit bijzondere feestje te vieren. "Ik vond het heel leuk. Er was allemaal licht en het leek wel of de kerk leefde. Vooral met dat vuur", aldus een verwonderd kind. "Het was gewoon echt bijzonder met dat licht en de muziek", vertelde een warm aangeklede vrouw met een sfeervol lampje in haar sjaal.

Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, was ook aanwezig bij het openingsfeest. Ook hij vond de lichtshow zeer bijzonder. "Om de kerk op deze manier in het licht te zetten en zijn eigen verhaal te laten vertellen is een fantastisch spektakel. Ik ben erg blij."

Kijk de hele livestream van de Facebookpagina NH Events hieronder terug:

Als de video in dit artikel niet zichtbaar is, klik dan op deze link.