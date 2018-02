Maartens Meuk: "Nu is mijn verzameling mascottes compleet!"

HEEMSTEDE - "Blij? Ik ben er helemaal weg van!" Heemstedenaar Maarten Westermann van onze serie 'Maartens Meuk' is vandaag enorm verrast door Abra Vogelaar uit Broek in Waterland. Ze bracht hem zijn nog missende mascotte 'teckel Waldy', van de Olympische Spelen van München in 1972. Zijn mascotte-verzameling is nu helemaal compleet.

Maarten deed de oproep voor mascotte Waldy onlangs in een uitzending van 'Maartens Meuk'. Abra Vogelaar zag het filmpje en besefte zich dat Maarten het over de teckel had die zij al 46 (!) jaar bovenop haar kast heeft staan.

München 1972

Abra werkte in 1972 twee maanden voor de PTT als telefoniste in München. Ze stond daar tijdens de Olympische Spelen de vele journalisten bij. Vandaar dat ze als souvenir mascotte Waldy heeft gekocht en ook nog een sleutelhanger heeft van de teckel. Waldy is de allereerste officiële mascotte van de Olympische Spelen.

Kado

"Ik kijk al sinds 1972 naar Waldy en ik vind het goed dat iemand anders er nu naar kan kijken", zegt Abra. Maarten springt een gat in de lucht als Abra het harige kado uit haar tas haalt. "Nu is mijn verzameling mascottes compleet, maar u weet hoe ik over mascottes denk?" Maarten heeft nogal een haat-liefdeverhouding met de mascottes van de Olympische Spelen, zo vertelde hij onlangs.

Gratis entree

Abra doet nu dus na maar liefst 46 jaar afstand van haar Waldy. Maar dat betekent niet dat ze hem nooit meer zal zien. "U krijgt uw leven lang gratis toegang tot mijn museum en dan laat ik jullie gerust even een paar uurtjes alleen, mocht u hem missen", aldus de Heemsteedse museumdirecteur.

