Monnickendamse Coby start petitie om nieuwe buslijn naar Amsterdam: "Wij hebben recht directe verbinding"

MONNICKENDAM - In juli van dit jaar gaat de Noord-Zuidlijn open. Iets waar veel Amsterdammers naar uitkijken, maar in Monnickendam en Marken zijn ze minder blij. De rechtstreekse bus 315 naar Amsterdam Centraal zal dan worden ingekort tot Amsterdam-Noord. "Dan moet ik vanwege de extra overstap heel vroeg opstaan."

Coby Buur-Zandvliet uit Monnickendam is daarom een petitie gestart. "Er zijn zoveel mensen die gebruik maken van de buslijn. Vooral toeristen, ouderen en middelbare scholieren zullen de dupe zijn van de overstap in Amsterdam Noord."



Reistijd

Vervoerder EBS begrijpt de zorgen. Maar volgens woordvoerder Jasper Vermeer zal er aan de totale reistijd weinig veranderen. "Het hangt natuurlijk af van de overstap, maar in principe ben je vanaf Monnickendam nog steeds in twintig minuten op Centraal en vanuit Marken in veertig minuten, net als nu. Ik denk het een verbetering wordt voor de hele regio."



Bekocht

Toch voelen ze zich in Waterland een beetje bekocht. "Vanuit Monnickendam wil je richting Amsterdam niet halverwege ergens stil te komen staan," zegt een vrouw bij de bushalte bij winkelcentrum 't Spil in Monnickendam. Ook voor veel middelbare scholieren is de nieuwe situatie niet ideaal. "Ik moet naar Amsterdam-West. Voortaan moet ik twee keer overstappen en ben ik langer onderweg."



Recht op goed vervoer

Het besluit over de nieuwe dienstregeling komt van de Vervoerregio Amsterdam, waar ook de gemeente Waterland aan deelneemt. Coby wist echter van niets. "Het besluit is eind 2016 al genomen, maar ik denk dat het voor veel mensen in juli pas zal doordringen. En ik vind dat wij recht hebben op een rechtstreekse busverbinding, dus vandaar nu deze petitie."

Coby zal de handtekeningen overhandigen aan de Vervoerregio Amsterdam en EBS.



Metro naar Marken?

Volgens de Vervoerregio is dit de meest efficiënte oplossing en staat het besluit vast. Dan maar hopen dat de Noord-Zuidlijn in de toekomst verder wordt doorgetrokken naar het noorden? "Die optie zouden we zeker omarmen, maar dat is iets lastiger te bereiken dan een buslijn behouden die al bestaat. Dus laten we klein beginnen", aldus Coby.