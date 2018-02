Exclusief kijkje in IJmuidense oorlogsbunker: "Hier zaten tien soldaten op elkaar gepropt"

NOORD-HOLLAND - Ze zijn goed verstopt, maar in het duingebied van IJmuiden staan nog tientallen bunkers en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Ruim zeventig jaar na hun bouw zijn de grauwe, betonnen kolossen nog altijd te vinden. De meeste zijn verboden terrein, maar NH Nieuws kreeg een exclusieve rondleiding langs dit oorlogserfgoed.

De bunkers werden aangelegd door de Duitsers en zijn onderdeel van de Atlantikwall, de 5000 kilometer lange verdedigingslinie die Hitler van Noorwegen tot aan Spanje liet optrekken. De bunkers dienden onder meer als schuilplaats voor Duitse soldaten en hun razendsnelle U-boten en als basis voor luchtafgeweergeschut en kanonnen voor het moment dat de geallieerden een aanval zouden uitvoeren.



In dit historische oorlogsgebied worden we rondgeleid door onze gids Ruud Pols, vrijwilliger van het Bunkermuseum in IJmuiden. Hij is van jongs af aan al gefascineerd door de bunkers.



Loopgraven

Ruud is een wandelende encyclopedie als het gaat over wat zich hier in het duingebied tussen IJmuiden en Wijk aan Zee afspeelde in de oorlog. Hij leidt ons langs enkele bunkers, maar ook de loopgraven verdienen alle aandacht, vindt hij. Die vormden namelijk een belangrijk onderdeel van de verdediginslinie. Ze werden aangelegd als verbindingen tussen de bunkers. Soldaten konden zich er ongezien en beschut in bewegen, legt Ruud uit.

Wie in de oorlogsjaren vanuit zo'n loopgraaf naar de hemel keek, moet ongeveer dit gezien hebben als er nachtelijke beschietingen plaatsvonden. Ruud: "Indrukwekkend hè."



'Je ziet geen hand voor ogen'

Dan laat onze gids de loopgraven achter zich. Door naar de bunkers. De meeste van die betonnen schuilplaatsen bleven ongebruikt. Maar afgebroken werden ze nooit en dus zijn deze overblijfselen uit de oorlog nog steeds zichtbaar.

Normaal gesproken zijn ze verboden terrein, maar NH Nieuws kreeg bij wijze van uitzondering toestemming van Natuurmonumenten om het duingebied te betreden. "Je ziet er geen hand voor ogen", bereidt Ruud ons voor. Zo'n bunker mag bij velen dan ook een unheimisch gevoel oproepen, daar heeft hij geen last van.



Duister

De WOII-kenner gaat ons graag voor. Dat is maar goed ook, want of we zonder hem ook naar binnen hadden durven gaan, valt te betwijfelen. Voor wie niet houdt van duistere, pikkedonkere ruimtes is het namelijk geen aanrader..

De bunkers hebben voor Pols een grote historische waarde. Hij vindt het dan ook fijn dat het gebied niet openbaar toegankelijk is. Zo worden de herinneringen aan de zwartste bladzijde van de vaderlandse geschiedenis - en IJmuiden in het bijzonder - levendig gehouden.