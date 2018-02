Held redt onwel wordende reiziger op station Amsterdam Zuid: "Direct handelen als je dat ziet"

AMSTERDAM - De 50-jarige Richard is door de NS in het zonnetje gezet, omdat hij op station Amsterdam Zuid een 87-jarige man van de dood heeft gered. Uit handen van hoofdconducteur José kreeg hij een grote bos bloemen, een nachtje weg en vooral heel veel complimenten. "Dit soort helden verdienen een bloemetje."

Kort geleden liep Richard, die op de VU werkt en vrijwilliger is bij de brandweer, over het station en zag een conducteur gebogen over een oudere man staan. Richard bedacht zich geen moment en besloot te gaan helpen. "Je moet direct handelen als je zoiets ziet. Noem het beroepsdeformatie", aldus de held op Facebook.

Mond-op-mondbeademing

Toen hij geen reactie van het slachtoffer kreeg, wist hij dat het mis was. Richard gaf een mond-op-mondbeademing en een hartmassage. Maar alleen redde hij het niet en daarom vroeg hij de conducteur om een AED te halen. Vervolgens gaven ze de man een shock. "Op dat moment staat alles even stil. Je vergeet alles even", aldus Richard.

Teken van leven

Na de shock gaf het slachtoffer eindelijk een teken van leven. Het leek er volgens Richard goed uit te zien. "Ik kon dus met een gerust hart m'n trein halen."

De 87-jarige man overleefde het indicident en heeft nog steeds contact met zijn redder Richard. "Door zo'n gebeurtenis besef je pas hoe belangrijk het is om tijd met elkaar door te brengen."

Beloning

Richard kreeg naast een bosje bloemen ook een nachtje weg van hoofdconducteur José voor zijn heldendaad. Eigenlijk liep de redder niet te koop met dit heldhaftige verhaal, maar hij vindt de beloning van de NS toch wel erg leuk. "Bedankt José!", besluit het Facebookbericht.