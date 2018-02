Viergever nog niet bij selectie Ajax

AMSTERDAM - Nick Viergever zit nog niet bij de wedstrijdselectie van Ajax voor het duel met PEC Zwolle van komende zondag. "Hij is nog niet fit genoeg", lichtte trainer Erik ten Hag zijn keuze toe voor het niet selecteren van de verdediger. Viergever trainde sinds enkele dagen weer met de groep mee na te zijn hersteld van een enkelblessure.

Naast het ontbreken van Viergever kan Ajax ook nog altijd niet beschikken over de Deense spits Kasper Dolberg. De jonge Deen is al twee maanden uit de roulatie met een scheurtje in de band van zijn middenvoetsbeentje. Enigzins goed nieuws kwam er uit het Ajax-kamp. "Kasper gaat maandag weer op het veld trainen. Het is afhankelijk van het herstel van zijn voet en zijn conditie hoe snel hij weer terug is", aldus Ten Hag, die voor de spitspositie vertrouwen houdt in Klaas-Jan Huntelaar. Toch sluit hij speeltijd voor Mateo Cassierra niet uit.

"Hij zit dicht tegen een basisplaats aan. Bij Jong Ajax heeft hij laten zien dat hij goals kan maken en dat hij een jongen met potentie is. Maar Huntelaar heeft als aanspeelpunt een belangrijke taak in het elftal. Dat hij beter kan en soms ongelukkige momenten heeft, dat is helder", blijft Ten Hag kritisch op zijn aanvaller.



De Ligt

Onbetwist achterin speelt Matthijs de Ligt. De nog altijd pas 18-jarige verdediger laat het hele jaar al een goed niveau zien. "Toch moet ook ik elke week strijden om mijn plekje", sprak hij tegenover de camera's van AT5. "We moeten zondag weer vol aan de bak. Ik weet dat wij een goede ploeg hebben. Als wij ons spelletje spelen en er volle bak opklappen kunnen we winnen", aldus De Ligt.