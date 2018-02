Douane onderschept tientallen tijdens vlucht gestorven dieren op Schiphol

SCHIPHOL - Tientallen dieren, onder meer reptielen, amfibieën en spinnen, hebben een reis van Maleisië naar Nederland niet overleefd. Dit constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na een controle op Schiphol.

De afdeling Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde samen met de douane op Schiphol een zending van achthonderd exotische dieren. Een groot aantal bleek niet niet goed beschermd tegen de kou en temperatuurwisselingen waaraan ze tijdens de vlucht waren blootgesteld.



Tegen de betrokken luchtvaartmaatschappij is proces-verbaal opgemaakt. Die is in dit soort gevallen verantwoordelijk voor goed vervoer en de huisvesting van de dieren tijdens de vlucht. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of én welke straf moet volgen.