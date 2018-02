Met explosief bedreigde Amsterdamse lounge alweer open: burgemeester wil maatwerk in sluitingsbeleid

AMSTERDAM - (AT5) Horecagelegenheden in Amsterdam die beschoten worden, of waarbij een granaat voor de deur gelegd wordt, gaan voortaan niet meer standaard drie maanden op slot. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen wil alle gevallen voortaan individueel gaan bekijken en daarmee in het sluitingsbeleid meer maatwerk leveren.

De Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat werd door de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten, nadat er op 19 januari een granaat voor de deur gevonden werd. Uit onderzoek van politie en justitie is gebleken dat er aan de kant van de eigenaar niets strafbaars gevonden is en dat een langere sluiting daardoor niet nodig is. Omdat het onderzoek al na vier weken was afgerond, heeft Van Aartsen besloten dat de zaak vandaag weer open mag.

Apart gekeken naar sluitingstermijn

Het besluit van de burgemeester is niet eenmalig, want mochten er meer bedreigingen tegen clubs of andere horecagelegenheden volgen, dan zal in ieder geval apart gekeken worden naar de sluitingstermijn. De betreffende zaken gaan ook dan nog steeds voor onbepaalde tijd op slot. "Dat gaat niet veranderen", zegt een woordvoerder van de burgemeester. Maar de sluitingstermijn zal niet langer de minimale standaard van drie maanden zijn.

Eerder al riep Koninklijke Horeca Nederland de burgemeester op om het beleid aan te passen. De organisatie is blij met het nieuws. "Naast Suzy Wong zijn er de laatste tijd ook andere horecazaken door de burgemeester gesloten, nadat er in de omgeving een (gewelds)incident plaatsvond. Deze sluitingen hebben grote impact op het betreffende horecabedrijf en verregaande economische gevolgen. Zeker als een horecabedrijf weken, zo niet maanden haar deuren dicht moet houden. Dat moet, vinden wij, echt anders!"

Raad inlichten

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat het sluitingsbeleid zelf niet aangepast wordt, maar dat wel de uitvoering van het beleid gaat veranderen. Burgemeester Van Aartsen gaat de raad komende week inlichten over zijn besluit.