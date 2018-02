Noord-Hollands schaatssprookje: Esmee Visser overladen met felicitaties

BEINSDORP - Niet alleen Beinsdorp, maar heel Nederland lijkt dolgelukkig met de overwinning van schaatser Esmee Visser op de 500 meter. Esmee is de nieuwe schaatsfavoriet van Nederland. "Als een hinde. Prachtig."

Minister president Mark Rutte feliciteerde de Olympisch kampioen vanuit de Trêveszaal. "Fantastische overwinning voor olympisch debutante Esmee Visser. Goud op de 5000m", tweet de minister president.





En hoewel de hele ministerraad in feeststemming is, wist minister Wiebes niet voor wie hij zojuist geapplaudisseerd had. "We hebben voor iemand geapplaudisseerd, ja", bijt hij De Telegraaf verslaggever toe.





Geert Wilders was niet zuinig met zijn uitroeptekens. "GOUD!!! Superprestatie!!! Gefeliciteerd Esmee Visser!!!", twittert de PVV-leider.De Volendamse Jan Smit kan het bijna niet geloven. "Gewoon weer goud! En wat voor één!!!"Mark Tuitert ziet een gouden rit. "Ik hou wel van sprookjes", aldus de oud-schaatser.Schrijver Leo Blokhuis is ook complimenteus. "Als een hinde. Prachtig."