Gouden Esmee Visser: "Droomde van huldiging in Holland House"

BEINSDORP - GANGNEUNG De kersverse Olympisch Kampioen op de vijf killometer had vannacht een voorspellende droom. "Ik droomde dat ik in het Holland Heineken House werd gehuldigd", sprak de 22-jarige schaatster uit Beinsdorp met een glimlach van oor tot oor. "Maar dat kon natuurlijk ook met brons."

De uitgelaten Visser was vooraf al dolblij met haar verrassende debuut op de Winterspelen. "Mijn droom was altijd deelnemen aan de Spelen. Toen dat lukte bij het OKT in Thialf dacht ik: 'nou, ik kan eigenlijk wel stoppen.' Maar als je hier dan bent, wil je toch graag voor het hoogst haalbare gaan. Het ging op de training ook heel goed en daar werd ik wel weer een beetje zenuwachtig van. Ik ben nog niet gewend aan hoge verwachtingen en veel druk."

Visser werd dit jaar eerder al Europees kampioen op de 3 kilometer in het Russische Kolomna. Een internationale vijf kilometer had ze nog niet eerder gereden in de A-groep (In het Noorse Stavanger won ze in de B-groep, red.). Het was haar eerste echte kennismaking met tegenstanders en Olympische Kampioenen als Claudia Pechstein (Duitsland) en Martina Sablikova (Tsjechië). Op het moment dat Visser in actie kwam was de snelste tijd geschaatst door de winnares van het OKT, Annouk van der Weijden. Visser, die in de vierde rit een dik persoonlijk record neerzette (6.50,23), moest daarna nog twee races uitzitten voordat ze zeker was van goud. Voor een debutante bleef ze opmerkelijk koel in alle hectiek op het middenterrein.

"Met de spanning viel het tijdens de laatste race eigelijk best mee. Ik was al verzekerd van brons en dat vond ik al vet. Het kon voor mij eigenlijk al niet meer stuk. En het is dus ook best lang, zeven minuten, dat je moet wachten op zekerheid. Dan kan mezelf in die periode wel helemaal opvreten, maar dat kun je dan beter alleen in de laatste minuut doen. Ik zat tussendoor gewoon nog even te facetimen met de jongens van mijn trainingsgroep bij RTC Noord. Dat was heel ontspannend."Visser zag halverwege de laatste rit de rondetijden van Sablikova en de Russin Natalia Voronina oplopen. Uiteindelijk eindigde de Tsjechische in een eindtijd van 6.51,85. Voronina greep nog nipt de bronzen medaille voor de ogen van Van der Weijden weg, 6.53,98 om 6.54,17.

Bob de Jong

Visser schaatst tegenwoordig in Groningen bij RTC Noord. Ze begon ooit als talent bij ijsclub Nut en Vermaak, waar ook Olympisch Kampioen Bob de Jong uit Kudelstaart ooit actief was. De Jong won in 2006 in het Italiaanse Turijn goud op de 10 kilometer. Hij bekeek de wedstrijd gezamenlijk met de familie van Visser vanaf de tribune in de Gangneung Oval.

Het is de eerste gouden medaille voor een Nederlandse vrouw op de vijf kilometer sinds Yvonne van Gennip in 1988. De Haarlemse won toen in Calgary (Canada) drie keer goud.

