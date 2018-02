Deel dit artikel:











NH Mensenwerk: Zoeken naar het wondermiddel voor de behandeling van brandwonden

BEVERWIJK - Onderzoeker Bouke Boekema van de Brandwondenstichting in Beverwijk is op zoek naar een wondermiddel om brandwonden te behandelen. "Ideaal zou een spray zijn die bacteriën doodt en ook nog helpt om een wond sneller te laten helen." Deze week deel drie van NH Mensenwerk op bezoek in het Brandwondencentrum.

In het onderzoekslaboratorium van de Brandwondenstichting zijn ze al jaren op zoek naar het ideale middel om brandwonden goed te behandelen. Tot nu toe worden brandwonden ingesmeerd met een soort zilverzalf. Maar insmeren is pijnlijk voor de patiënt. Een spray zou ideaal zijn. En het mooiste zou zijn als die spray dan alle bacteriën zou doden, want bacteriën zijn de grootste vijand van de patiënt. Lees ook: NH Mensenwerk: Paul is chirurg in het Brandwondencentrum Bacteriën kunnen het genezingsproces vertragen en voor complicaties zorgen. De wonderspray zou tevens de genezing moeten versnellen. Het wondermiddel is er nog niet, maar soms worden er succesjes geboekt in het lab. Dan is er champagne. Haargroei

Ook wordt er in het lab gezocht naar een middel om haargroei na verbranding weer op gang te brengen. Want een patiënt zonder wenkbrauwen en haargroei wordt door de buitenwereld vaak vreemd aangekeken. Lees ook: NH Mensenwerk: De verplegers in het Brandwondencentrum Bouke en zijn collega's zijn gemotiveerd met het onderzoek bezig. Collega Gabrielle Dijksteel: "Ik spreek vaak patiënten en weet hoe erg het voor ze is om zo lang met ernstige verminkingen rond te lopen. Daarom ben ik extra gedreven om een geneesmiddel voor ze te vinden." Uitnodiging

