Sportclub met ballen naar SDO in Bussum Foto: NH Nieuws/Sjors Blaauw

BUSSUM - Als onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis het zichzelf makkelijk had gemaakt, was hij naar een uitwedstrijd gegaan van SDO. De hoofdklasser is buiten Bussum nauwelijks te kloppen. Maar Sportclub met ballen durft de uitdaging wel aan. Wint SDO zondag op het eigen sportpark De Kuil wèl van Achilles 1894? Je hoort het tussen 14.00 en 18.00 uur op de radio in NH Sport.

Het zijn opvallende statistieken voor een eerste elftal. De ploeg van oud-prof Ivar van Dinteren (oa ex-Telstar) staat op de laatste plaats als je kijkt naar de punten die in thuisduels worden behaald. Zodra spelers en staf de bus instappen en buitenshuis spelen, lijken ze alles los te laten en voetballen ze zich naar de tweede plek in de hoofdklasse. Hoe dat zit, wil Dennis natuurlijk weten. Wat is de vloek van Bussum? Fraaie accommodatie naast 't Spant

Aan het complex, direct gelegen naast 't Spant, ligt het niet. Dat ziet er goed uit. Een prima accommodatie met moderne velden, vernieuwde kleedkamers, een groot clubhuis met buiten een dakterras en een overdekte tribune. Je wilt er haast niet weg. Eind vorig jaar vierde SDO het honderdjarig bestaan. Dennis gaat uiteraard weer op zoek naar mensen die een aanzienlijk deel van die honderd jaar bij SDO hebben meegemaakt. Paul Ruiters loopt al vier decennia rond bij Samenspel Doet Overwinnen. Louis van Dinteren is nog nét iets langer vrijwilliger en kantinebeheerder Piet Meester houdt het inmiddels ook al twintig jaar vol tussen de snacks en de meters bier. Ongetwijfeld zijn er genoeg anekdotes te vertellen over de club die anno 2018 zo'n dertienhonderd leden telt. Je hoort ze zondagmiddag in Sportclub met ballen. Wil je dat het verhaal van jouw club ook door de ether klinkt? Stuur dan een mailtje naar sport@nhsport.nl